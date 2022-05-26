«Неизвестно, что переклинит в голове у Дуды» – Белоруссию призвали не расслабляться

На фоне фактической легализации польского присутствия на Украине, Минску тоже не стоит забывать об имперских аппетитах Варшавы.

Об этом в эфире белорусского телеканала «ICTVBY» заявил журналист RT Константин Придыбайло, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Флагманами вот этой антирусской, антироссийской истории, как и в Беларуси, становятся звезды шоу бизнеса. Это были какие-то телеведущие, артисты. И люди начинают задавать вопросы, почему мы их звали на государственные каналы, почему они получали деньги, почему они выступали на дне города и так далее. И начинают задавать вопросики. В Беларуси отменяют концерты того же «Басты», Василия Вакуленко», – сказал журналист.

Он добавил, что сейчас Белоруссия и Россия столкнулись с одним и тем же вызовом – не только в виде антироссийских выпадов со стороны звёздного бомонда.

«То, что сейчас происходит на Украине – проведение спецоперации, так или иначе, касается Беларуси. Мы знаем, что довольно большое количество украинских войск было сосредоточено на границе с Беларусью. Кому это надо, для чего это надо? Сейчас мы видим, что Украина приравняла польских граждан, польских полицейских, польских военных к своим военным.

А мы прекрасно знаем интересы Польши – не только к западным территориям Украины, но и к западным территориям Беларуси, в частности Гродно, Брест… и неизвестно, что переклинит в голове у Анжея Дуды, это тоже напрягает», – отметил Придыбайло.