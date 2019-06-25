25.06.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Политика, Преследования журналистов, Украина, Харьков
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Неизвестные оставили на двери квартиры харьковского журналиста надпись с угрозами

Квартира харьковского журналиста Дмитрия Губина подверглась нападению неизвестных, обозначивших медийщика, как “сепара”, о чем свидетельствует оставленная на двери надпись с угрозой, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом ПолитНавигатору сообщил сам пострадавший.

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Как удалось выяснить, инцидент уже зафиксирован полицией, побывавшей на месте правонарушения. На двери квартиры Губина оставлена надпись “Смерть сепарам. Гори в аду”.

Как говорит журналист, последний раз угрозы его жизни поступали год назад, после истории с обысками СБУ у него дома.

На данный момент никто из радикальных националистических организаций Харькова не взял на себя ответственность за угрозы журналисту.

Дмитрий Губин известен, как активный критик националистического курса украинских властей в период правления Петра Порошенко. Продолжает свою критическую журналистскую деятельность и сейчас. Является колумнистом ПолитНавигатора.

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