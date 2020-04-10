Неизвестные силы, пользуясь эпидемией, поджигают Балканы

10.04.2020, Белград, Алексей Топоров

Сильные пожары охватили территорию Боснии и Герцеговины, а также уникальный Национальный парк «Фрушка Гора» в Сербии. Причем власти обеих стран убеждены что имеют дело с поджогами.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Последний крупный пожар на территории НП «Фрушка Гора» вспыхнул накануне, 9 апреля, и стал уже седьмым, начиная с 4 апреля. Служители парка отмечают, что у них есть общий сценарий – возгорание происходит исключительно после начала комендантского часа, что позволяет утверждать, что причиной инцидентов является человеческий фактор.

горят окрестности Кути Ливача, к северу от Мостара

«Мы стараемся незамедлительно реагировать при возникновении пожара, информировать все компетентные органы и совместно искать причины, всеми имеющимися силами помогать компетентным органам в выявлении причин пожара, мы – первые на линии защиты, – прокомментировали ситуацию работники администрации национального парка. – Мы просим всех, как власти, так и местных жителей, помогать нам, поскольку ситуация может выйти из-под контроля, если поджоги продолжатся».

горит НП “Фрушка Гора”

По словам специалистов, возгорания происходят на территории произрастания редких растений, трав и видов животных, которые в Воеводине (автономный край Сербии) находятся под угрозой исчезновения и охраняются законами страны. Поэтому сейчас на территории парка постоянно дежурят патрульные экипажи работников НП «Фрушка Гора».

патрульная машина работников национального парка возле очага возгорания

Куда более опасная ситуация сложилась в соседней с Сербией Боснии и Герцеговине, где площадь пожаров с каждым днем становится все шире. Дело дошло до того, что правительство страны запросило международной помощи в борьбе с огненной стихией.

вертолет тушит окрестности Мостара

«Во время чрезвычайной ситуации, вызванной пандемией коронавируса, которая также затронула Боснию и Герцеговину, произошло большое количество пожаров, – говорится в обращении Совмина БиГ. – Имеющихся у компетентных органов гражданской защиты и учреждений обороны БиГ ресурсов недостаточно для их тушения».

В Федеральном управлении гражданской защиты опасаются, что в связи с тем, что огнем охвачены леса и открытые пространства, пожары могут перекинуться на соседние районы БиГ. Пока же возгорания наблюдаются только к северу от города Мостар. В свою очередь МВД БиГ уже пришло к выводу, что бедствие вызвано умышленными поджогами, поэтому просят свидетелей подозрительной активности сообщать в полицию по специальным телефонам.