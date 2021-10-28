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28.10.2021 14:45 (Мск), Москва, Максим Карпенко
 
Крым, Политика, Россия, Русская Весна
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Неизвестный за свой счёт установил памятник президенту Крыма Мешкову

Неизвестные за свой счёт облагородили могилу и установили памятник на месте погребения первого президента...

Неизвестные за свой счёт облагородили могилу и установили памятник на месте погребения первого президента Крыма Юрия Мешкова и его супруги на кладбище в Симферополе.

Об этом в своем блоге сообщила дочь Марианна Мешкова, которая с удивлением обнаружила памятник на могиле, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Дочь политика отметила, что сама бы установить памятник не смогла – ведь на эти цели ей удалось собрать всего около 300 долларов США.

«Спите спокойно, мои любимые родители! Пока не знаю, кто помог сотворить эту «красоту», но узнаю и поблагодарю. Сами бы мы, со своими собранными 22500 рублями, ещё долгие годы устанавливали бы памятник. А так, оказалось, бывают и чудеса, и чудесные люди», – написала Мешкова.

Мешков скончался в сентябре 2019-го года. В начале 1990-х он победил на выборах президента Республики Крым, которая на то время находилась в конфедеративных отношениях с Украиной.

Киев был встревожен обещанием Мешкова обеспечить воссоединение Крыма с Россией и провел спецоперацию по его силовому свержению. Тогда же Украина незаконно отменила Конституцию Крыма, фактически уничтожив права автономии.

Мешков с соратниками продолжал борьбу за возвращение Крыма в Россию вплоть до 2014 года, несмотря на то, что долгое время игнорировался СМИ как выразитель «маргинальных идей».

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