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Оптимальная политика для Молдовы – это нейтральный статус и стратегическое партнерство с Россией.

Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» заявил бывший президент Молдовы Игорь Додон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Молдова может выжить как страна только, если будет иметь хорошие отношения со всеми и с Россией в первую очередь. Европейская интеграция точно будет без Приднестровья и без юга (Гагаузия на это не пойдет). Есть и другие. У нас будет хаос и дестабилизация всей страны. Мы потеряем часть своих территорий, и Молдовы не станет. Молдову можно сохранить, объединив страну. Для этого нужно иметь хорошие отношения с Россией. Чтобы вернуть Приднестровье, чтобы получить дешевые ресурсы», – сказал Додон.

Он напомнил, что за несколько лет правления его прозападной преемницы Майи Санду газ в Молдове подорожал в 5 раз.

«Заявление Майи Санду о том, что они не будут пытаться договориться с Россией, чтобы «не уступить часть страны» – это звучит как обвинение в сторону России. Я занимался этим вопросом много лет. Никогда Россия таких политических условий не ставила. Более того, они сами заявляли, что никаких политических условий при подписании нынешнего контракта не было. Они сейчас появились. Можно сесть и договориться с Россией, как Сербия и Венгрия», – сказал Додон.

В последнее время прозападное руководство Молдовы, ранее пытавшееся не раздражать Москву, отметилось целой серией антироссийских высказываний. Так, спикер молдавского парламента Игорь Гросу поставил Москве ультиматум.

«Хотите видеть Молдову на мероприятиях СНГ – остановите войну. Я персонально не вижу смысла отвечать на приглашения, когда у нашего соседа война. Мы считаем, что в Украине армия Российской Федерации совершает зверства, и точка. Это очевидно», – сказал Гросу.

Он предложил прокуратуре задуматься над тем, чтобы возбудить дело по нанесению ущерба гражданам Молдовы в Украине из-за российской военной операции, «скопировав» аналогичное дело, возбужденное в Румынии.