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01.02.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, Россия, Сюжет дня, Украина
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«Нейтрализовать любыми способами»: Что на Украине угрожает Москве

Попытки Украины по созданию ракетного оружия средней и большой дальности должны рассматриваться Россией как угроза, которую нужно нейтрализовать любым способом.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил военный эксперт Михаил Ходарёнок, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если на Украине будут предприняты попытки по созданию ракетного оружия средней и даже большой дальности (а такие технические возможности у них есть: кадры, производственная база, вся заминка только в деньгах), по большому счёту это надо рассматривать как непосредственную угрозу интересам РФ, и эта угроза должна быть нейтрализована любыми способами», – заявил эксперт.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее штабисты  Юлии Тимошенко предложили разместить ракеты США на Украине.

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