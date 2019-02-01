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«Нейтрализовать любыми способами»: Что на Украине угрожает Москве
Попытки Украины по созданию ракетного оружия средней и большой дальности должны рассматриваться Россией как угроза, которую нужно нейтрализовать любым способом.
Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил военный эксперт Михаил Ходарёнок, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если на Украине будут предприняты попытки по созданию ракетного оружия средней и даже большой дальности (а такие технические возможности у них есть: кадры, производственная база, вся заминка только в деньгах), по большому счёту это надо рассматривать как непосредственную угрозу интересам РФ, и эта угроза должна быть нейтрализована любыми способами», – заявил эксперт.
Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее штабисты Юлии Тимошенко предложили разместить ракеты США на Украине.
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Метки: ВСУ, Михаил Ходарёнок
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