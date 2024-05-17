«Нейтральная» Турция с радушием принимает жирного украинского нациста – приверженца Степана Бандеры

В Турции побывал с визитом спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. Его принял президент Реджеп Эрдоган. С ним встретился министр иностранных дел Турецкой Республики Хакан Фидан. Правда, в официальных СМИ об этих встречах сухие сообщения в одну строчку без комментариев.

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Спикер Рады посетил штаб-квартиру Ассоциации культуры и помощи крымским татарам. Его приветствовал руководитель Ассоциации крымских татар Мукремин Шахин, который рассказал про «геноцид, которому крымскотатарский народ подвергся 18 мая 1944 года», посетовал на «новую оккупацию Крыма», поклялся в верности Украине и пообещал, что крымские татары будут мостом между Украиной и Турцией. Сам Стефанчук призвал к единению против общего врага и пообещал «возвращение в Крым с победой».

В посольстве Украины в Анкаре Стефанчук разразился хвалебными отзывами в адрес Турции, поблагодарил страну и лично президента Эрдогана за помощь Украине. Стефанчук подчеркнул, что Турция в процессе «незаконной аннексии Крыма Россией» и российско-украинской войны всегда «открыто поддерживала территориальную целостность и суверенитет» Украины, отметив, что это очень ценно для его страны.

«Турция – наш исторический друг и региональный лидер, и история показала нам, что между нами не было разрыва теплых контактов», – заявил Руслан Стефанчук.

Этот визит и приёмы спикера украинского парламента на высшем уровне можно было бы назвать чисто протокольными, если не знать, кто такой Руслан Стефанчук. Этот уроженец Тернополя, бывший игрок КВН, юрист и член команды Зеленского никогда не скрывал своих бандеровских взглядов. Он, в частности, обосновывал идею вступления Украины в ЕС ссылкой на цитату, приписываемую нацистскому преступнику и гитлеровскому коллаборационисту Степану Бандере: «Никто и ничто не остановит идею, время которой пришло».

Более того – Стефанчук открыто призывал к национальному притеснению русских на Украине. По его словам, русского меньшинства на Украине быть не может, и даже закон о национальных меньшинствах, по его мнению, не должен распространяться на русских. Определить, можно ли назвать подобную позицию нацистской, очень легко: просто заменить слова «русские» на «евреи».

Да, можно сказать, что Руслана Стефанчука принимали в Турции не исходя из его взглядов, а как официальное лицо – председателя парламента страны. Но представьте себе на минутку аналогичный визит в Анкару, например, Валентины Матвиенко или Вячеслава Володина. И это всё, что нужно знать про «нейтральность» Турции, которая по-прежнему претендует на то, чтобы стать главной площадкой в переговорах.