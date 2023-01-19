Нейтральная Украина без Зеленского? Как не наступить на грабли имени Медведчука

Удивительно как быстро разговоры про демилитаризацию и денацификацию Украины и сокрушение тамошнего режима сменились в российской медийке и экспертных кругах желанием оторвать от этой самой Украины кусочек и убежать, в расчете потом заставить стоящий за Украиной Запад смириться с этим фактом.

Как там давеча заявил Дмитрий Медведев: «для новых переговоров необходимо признание (или как минимум молчаливое принятие) результатов самоопределения народа бывших территорий Украины». Только вот Вашингтон уже ответил Медведеву устами Блинкена: «Российские требования к Украине признать новые территориальные реалии неприемлемы и не позволяют наладить переговорный процесс».

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Так что со стороны Запада вопрос на сегодня закрыт. Но задача остается прежней – как закончить СВО победой а не очередным промежуточным решением. И тут есть смысл присмотреться к ряду тезисов из недавней статьи в «Известиях» за подписью одиозного Медведчука.

Прошло несколько дней с момента появления этой, взбаламутившей пространство общественного мнения в РФ статьи. На редкость единодушный резко негативный фидбэк на нее со стороны практически всех слоев российского общества позволяет с уверенностью утверждать, что заложенные в этом тексте тезисы не прошли верификацию общественным мнением.

Впрочем, зная российскую политическую традицию, это совсем не означает, что, если начальство все-таки решит оживить украинских политических мертвецов и сделать на них ставку в некоей симуляции очередного мирного процесса, единодушный негатив со стороны общественности никак не сможет помешать попытке реализации этой затеи (доказательством тому – пресс-конференция в Москве на государственной площадке в честь камбэка Медведчука). И лишь закономерные грабли, на которые в процессе гарантированно наступят исполнители, остудят фантазии строителей очередной химеры.

Но давайте допустим на минуту, что нет никакого Медведчука с его статьей. Вопрос безотносительно фамилий звучит следующим образом: возможна ли в принципе реализация на практике изложенных в ней тезисов? Если полемически заострить еще сильнее – возможна ли нейтральная в отношении РФ Украина без Зеленского и есть ли сегодня на Украине внутренние силы, ставка на которые способна хотя бы теоретически привести к желаемому результату чисто политическим путем? Давайте подумаем, опираясь на известные факты.

Сразу оговорюсь – я предпочитаю смотреть на реальность без розовых очков, отталкиваясь от консервативного сценария развития ситуации. Пусть лучше я буду приятно удивлен, если вдруг все же ошибусь. А покорителей Киева и Львова в Сети и без меня хватает.

Итак, если верить сказанным вчера в Питере словам Путина, то на Украине «очень много людей, которые понимают, что происходит, и дают правильную оценку». Ок, допустим так и есть. Вопрос в том, насколько субьектны эти люди. Субьектность, если что – это способность некоей коллективной или индивидуальной гражданской позиции оказывать реальное влияние на политический процесс, принятие важных для страны решений и, в конце концов, менять реальность в выгодном указанным группам направлении.

Что у нас в этом смысле есть на Украине?

Организационных структур – ноль. Медиа – ноль. Системного бизнеса, кровно заинтересованного в ориентации на Россию – тоже ноль (любителей сосать из двух сисек сразу в расчет не берем). Лидеры мнений? За последний год зачищены – кто-то посажен, кто-то подвешен на крючок уголовного преследования, кто-то выдавлен из страны. Есть и те, кто предусмотрительно бежали сами от греха подальше. Если не убеждает общий вывод, можно пройтись по персоналиям. Монтян – где-то между Москвой и Донецком, адвокат политзаключенных Рыбин – тоже в Первопрестольной. Там же – целый выводок антимайданных блогеров (Скубченко, Тамир Шейх, Кухаркин, Тарик Незалежко этсетера). Погребинский и Быстряков – в Германии. Коцаба недавно обьявился в США с известием о получении в Штатах двухлетнего убежища. Снежана Егорова – в Турции. Кто- то в Израиле, кто то в Венгрии или Литве… Из кого делать движение украинцев за мир?

Но есть аргументы болеее высокого порядка. Сама по себе ставка на «украинцев за мир» предполагает радикальную смену парадигмы СВО. Напомню, операция начиналась с заявок на демилитаризацию и денацификацию Украины, а пришла к заверениям высоких чинов об отсутствии намерения свергать киевский режим. Причем, похоже, говорящие даже не осознают противоречия между этими двумя позициями.

Вот скажем Лавров на днях заявил, что с Зеленским никакие переговоры невозможны. Но если не с Зеленским, тогда с кем? С Медведчуком???

Очевидно ведь, что без достижения коренного перелома на фронтах, без военного поражения ВСУ и капитуляции киевского режима с последующей ликвидацией его политической надстройки, Зеленский никуда по щучьему велению не денется и как роса на солнце не растает.

Наконец, у «украинцев за мир» должна быть не только реальная мотивация для своей борьбы, но и реальная поддержка внутри Украины. В этом смысле опять же, в случае запуска такого проекта придется радикально менять повестку. Если с условно русским поясом от Одессы до Харькова еще так сяк, хотя, на примере Херсоншины мы видим что и там есть серьезные проблемы в виде немаленького количества украинских «ждунов», то вот направо от Днепра нынешние разговоры в российской медийке про «борьбу с украинством» не только не помогут делу победы, но наоборот, станут дополнительным фактором антироссийского сплочения среди местного населения. Что бы там кто не говорил про то, что украинцев не существует, но они есть. И уже не раз эмпирически это доказали, в том числе и за минувший год.

Вы всерьез думаете, что эти самые украинцы на правом берегу Днепра радостно кинутся нам помогать ликвидировать самих себя? Ага, щаз.

И, если скажем, на Донбассе популярная там идея присоединения к РФ придавала российской спецоперации дополнительную внутреннюю легитимность, то где-нибудь на Полтавщине или на Черкащине, я уже не говорю про Киев или ту же Винницу, разговоры о том, что «нам не нужна никакая Украина» – самый верный путь к поражению. А уж если посадить этим людям на голову «от имени и по поручению Москвы» Медведчука с Януковичем или кого-то еще из политических банкротов прошлого – то и подавно.

Потому что эти разговоры лишь подтверждают то, о чем толкует украинцам пропаганда Зеленского – что русские пришли уничтожить нас, наш язык, культуру и само наше государство. А значит – сопротивление вместо того, чтобы сходить на нет, будет лишь крепнуть, подогреваемое западными военными поставками.

Понятно, что вместе со сменой пропагандистской парадигмы придется заменить и штат спикеров – потому что в искренность старых, не раз отметившихся речами о необходимости ликвидации Украины, никто в Незалежной не поверит. А без доверия – все эти движения «правильных украинцев за мир» – пустая фантазия, фикция или банальный распил бюджетов.

Иначе говоря, введение в игру «украинцев за мир» вновь оживляет призрак единой пророссийской Украины, пусть уже и в усеченных по сравнению с февралем границах.

При этом, важно понимать, что никакого пространства для так полюбившегося медведчукам и их медийной обслуге легального политического процесса в оппозиционной обертке на Украине сейчас просто нет. И по щелчку он не появится. Партии, медиа, общественные организации – запрещены. Даже Церковь в шаге от запрета.

Так что на старую шарманку с хождением на какие-то выборы придется сдать в антикварный магазин. «Партия мира», даже если сейчас начать работу в этом направлении с тем, что есть, возможна в новых условиях исключительно как составная и вспомогательная часть чисто военного решения, а не как что-то самостоятельное и «минскоподобное».

Наиболее реалистичным вариантом решения украинской проблемы и соответственно выхода из СВО является нанесение Украине военного поражения с последующим принуждением ее к миру и сносом постмайданного политического режима.

При этом иллюзий о том, что вместо Украины вдруг появятся какие-то военные округа с российскими генералами во главе или что жители Киева, Житомира и Хмельницкого радостно поддержат на референдумах вхождение в Россию быть не должно.

Нравится это кому-то или нет, но Украина в том или ином виде и границах – это не только нынешняя, но и послевоенная реальность, с которой России жить и выстраивать добрососедские отношения. Вопрос лишь в границах этой Украины и в том, чтобы тамошний режим не был нам врагом и угрозой безопасности. Для этого претендентов на роль первого поколения политической элиты будущей новой Украины нужно готовить уже сейчас. Иначе за нас это снова сделают американцы с поляками.

Позитивные ответы на оба вопроса лежат в плоскости военной победы, а не поиска лукавой формулы мира без этой победы. Альтернатива – это превращение нынешнего конфликта в вечный, наподобие индо-пакистанского.