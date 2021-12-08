Некачественная работа коммунальщиков Петербурга породила акцию «каски Беглова»

08.12.2021  11:50 (Мск), Санкт-Петербург,
Виктор Доронин.  
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Дзен, Местная власть, Происшествия, Россия, Санкт-Петербург


В конце ноября на Петербург обрушились два циклона с обильными снегопадами, последствия которых так и остались на улицах города из-за неэффективной работы коммунальных служб. Речь идет, в том числе, о свисающих с крыш огромных сосульках, угрожающих жизни петербуржцев.

Горожане переживают, что никто не торопится убирать ледяные глыбы, как и последствия снегопада в городе.

В конце ноября на Петербург обрушились два циклона с обильными снегопадами, последствия которых так...

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«В разных районах столько сосулек. Если будет оттепель – будет еще и гололед. Мало того, что мы все будет кататься по этому льду, так еще и сверху будут нависать эти сосульки. У нас и фасады-то зданий падают, а если сосуль – то они точно кого-нибудь поубивают», – отмечают петербуржцы.

В связи с такой обстановкой активисты движения «Молодой Петербург» решили раздать жителям города защитные каски.

«Раз уж лопата бессильна, быть может, каска Беглова спасет этой зимой», – ответили горожане.

Отметим, что крыши домов не чистят от образовавшейся наледи, 6 декабря огромные сосули были обнаружены в разных районах города.

По мнению СМИ, Смольный провалил кампанию по уборке города от снега, что создало множество неудобств и опасных ситуаций для петербуржцев. И это на фоне заявлений губернатора Беглова о том, что Петербург полностью готов к зимнему сезону. Однако прошедшая неделя показала, что Смольный оказался не способен справиться с последствиями снегопада, в том числе из-за нехватки спецтехники.

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