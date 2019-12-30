«Нех**р скулить о беззаконии»: критикам обмена напомнили о «лицемерии и скотстве» Порошенко

30.12.2019, Киев, Семен Дорошенко

Проведенный на днях обмен между Украиной и ЛДНР вселяет осторожный оптимизм, хотя выдача бывших беркутовцев и является неоднозначным решением, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Такое мнение высказал на своей страничке в соцсети украинский журналист, теоеведущий канала “НАШ” Ростислав Сухачев на своей страничке в соцсети.

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“Зеленскому все таки удалось, вопреки внутреннему сопротивлению попередников- завистников провести обмен. Этот шаг вселяет осторожный оптимизм. Отдельная история, конечно, связана с беркутовцами. Если это их личное решение пойти на этот шаг, я его уважаю, но у меня по этому поводу неоднозначное мнение. Мне кажется, что с одной стороны , этим они (не в юридической а в эмоциональной плоскости) признали свою вину в глазах тех, кто их обвинил без суда и следствие, с другой – а где найти ещё сил ожидать решение суда, с неизвестным концом. Доказать их вину было почти невозможно , но учитывая контингент суда присяжных, ничего хорошего им там не сулило. Апелляции и вырванные из жизни годы. Отдельный вопрос – в чем вина? В выполнении приказов? Следованию положений, действующего тогда закона о милиции?

Упоротые порохоботы воют о беззаконии, мол, выпустили убийц активистов майдана. Я хочу напомнить, что некоего стрелка Бубенчика, которого задержало управление Горбатюка, отпустили из зала суда после волевого решения Луценко и Стрижевской о смене вменяемой ему статьи и группы прокуроров. Чувствует себя замечательно. Так что не х**р скулить о беззаконии. Все постмайданное пятилетие Порошенко – сплошное беззаконие, лицемерие и скотство”, – пишет киевский телеведущий.