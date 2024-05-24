Нехватка кадров 70%, мужики сбежали от мобилизации – украинский бизнесмен

Украинские мужчины массово уходят с работы, опасаясь мобилизации и пытаясь любыми путями покинуть страну или спрятаться. Об этом в эфире видеоблога разыскиваемого в РФ как преступника политолога Юрия Романенко заявил бизнесмен Денис Долинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам предпринимателя, сегодня нехватка кадров мужского пола на предприятиях составляет 70%.

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«У меня на предприятии, мы, например, не можем взять мужчин на работу. Просто не можем – они либо не хотят, либо боятся. Потому что сегодня, если вы берете на работу мужчину, вы ему не можете гарантировать бронь, он к вам работать не пойдет. А работы есть разные. Например, в медицинской сфере хорошие врачи сегодня на вес золота, они все пытаются выехать из страны любыми путями. Не секрет, что сегодня можно купить в ТЦК любой документ, стоимостью 10 тысяч долларов, который позволит тебе уехать и больше не переживать, что тебя возьмут с работы и просто заберут сразу в окопы. Это большая проблема, потому что не только же я сталкиваюсь с такой проблемой, а мы сталкиваемся все – я имею в виду всех предпринимателей, у которых работают мужчины, и которых невозможно забронировать. Когда закон вступил в силу, – все, мужчины любыми путями будут пытаться остаться дома. И мы это уже видим. Сегодня недобор в среднем 70%, если брать по мужчинам, на работу. Такого никогда за историю нашей независимости не было. Работают либо женщины, либо надо клонировать мужчин», – заявил Долинский.