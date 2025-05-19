Нехватка пехоты катастрофическая – некомплект в ВСУ более 50% – Луценко
Несмотря на тотальную мобилизацию, Украине не получается заполнить войска людьми даже на 50%.
Об этом в эфире видеоблога экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший генпрокурор Украины, участвовавший в боевых действиях в составе ВСУ Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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По мнению Луценко, исправить эту ситуацию не помогут даже FPV-дроны в случае, если линию фронта решат прорвать одновременно пара сотен российских военных на мотоциклах.
«У нас есть одна проблема – у нас не хватает человеческого ресурса. Прошу прощения, что так называю сухо, но у нас не хватает людей. Наверное, все, кто следит за войной, понимают, что сегодня некомплект… 50% – недостижимое желание любого командира.
К сожалению, людей еще меньше. Почему же тогда Путин не может пробить наши боевые порядки? Потому что FPV-войска выбивают российскую пехоту еще до подхода к нашей позиции.
Но рассчитывать только на это нельзя. Говорю, как человек, который знаком с физикой, по базовому образованию. Нельзя управлять одновременно в воздухе большим количеством FPV. Даже если будет достаточно пилотов, достаточно антенн и всего остального, наведение между импульсами не позволит, чтобы на одном погонном километре было, допустим, 100 FPV.
И если россияне попрут мотоциклами, например, 200 штук на километр, то возникнет проблема, которую без пехоты решить невозможно», – заявил Луценко.
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