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Несмотря на тотальную мобилизацию, Украине не получается заполнить войска людьми даже на 50%.

Об этом в эфире видеоблога экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший генпрокурор Украины, участвовавший в боевых действиях в составе ВСУ Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Луценко, исправить эту ситуацию не помогут даже FPV-дроны в случае, если линию фронта решат прорвать одновременно пара сотен российских военных на мотоциклах.

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