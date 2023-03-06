«Нехватка ракет помешала РФ полностью уничтожить украинскую энергетику» – эксперт

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Россия не успела уничтожить украинскую энергосистему минувшей зимой, потому что ей якобы не хватило ракет, а Иран не поставил свои.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский военный эксперт Михаил Самусь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом Самусь отмечает, что эта угроза по-прежнему актуальна.

«Что меня, например, беспокоит, это Иран, который, помните, долго шли разговоры, что он может поставлять баллистические ракеты для России. Вот это может быть опасно. Конечно, они потеряли много времени, потому что они-то хотели эти ракеты применять как раз в пик зимы, когда хотели добить энергосистему, и им не хватило просто количественно этого потенциала ракетного и «шахедного», чтобы выполнить эту задачу», – считает эксперт.

« Если бы у них были 500-700-1000 баллистических ракет из Ирана, я думаю, что они бы могли приблизиться намного ближе к выполнению этого задания, разрушения украинской энергосистемы. Сейчас эти баллистические ракеты могут быть поставлены, и они могут также сыграть определенную роль именно при ударах по украинской военной инфраструктуре. Это также проблема, хотя, снова-таки, Украина за то время, пока Иран ведет переговоры с Россией, получила современные средства противоракетной обороны и противовоздушной обороны. Нам сейчас просто легче бороться с теми угрозами, если даже иранские ракеты окажутся в России».