Некогда обещавший русский язык Шуфрич теперь обещает посадку Порошенко

28.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Каждое выступление в новой Верховной Раде будет сопровождаться напоминанием партии «Слуга народа» предвыборного обещания их президента Владимира Зеленского посадить Петра Порошенко.

С таким заверением выступил представитель партии «Оппозиционная платформа «За життя» Нестор Шуфричв эфире телеканала «NewsOne», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обещаю, каждое моё выступление в Раде, как Катон старший, известный римский сенатор, говорил «Карфаген должен быть разрушен», так я буду начинать со слов «Порошенко должен быть посажен».

Каждое моё такое обращение я буду смотреть не на Порошенко или его в депутатское кресло, а буду смотреть в сектор «Слуги народа» и буду говорить, что с каждым моим таким выступлением их рейтинг становится меньше и меньше, меньше и меньше», – заявил Шуфрич.

Напомним, что во времена Виктора Януковича Шуфрич был одним из главных спикеров Партии регионов, которая пришла к власти, обещая избирателям государственный статус русскому языку и собирая различные подписи в поддержку этого требования.

Однако затем «регионалы» «слили» свои обещания, а Шуфрич был одним из тех, кто оправдывал предательство под различными предлогами.

Во времена Евромайдана в Сети появилась прослушка телефонного разговора Шуфрича с Юлией Тимошенко (украинская пресса приписывала им любовные отношения в свое время).

Газовая принцесса призывала сбросить на русских бомбу, Шуфрич не стал перечить своей собеседнице, а пообещал вместе с сыном идти на войну против России.