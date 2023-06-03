Некомпетентность и саботаж: Мобилизация проведена так, что отпугнула даже патриотов
Мобилизационная кампания была проведена настолько «криво», что даже патриотически настроенные граждане сейчас не пойдут на мобилизационную подготовку, считая ее предшественницей повестки.
Все делается не только «для галочки», а еще и для сохранения высоких постов за определенными лицами, которым по роду службы вменено курировать подготовку к службе в Вооруженных Силах.
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Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире «Крым 24» председатель ОО «Крымский союз ветеранов боевых действий» Владимир Смирнов отметил, что общество не готово к мобилизационной подготовке.
«Всё это конечно хорошо в теории, но на практике у нас общество не готово к мобилизации, и если мы даже объявим сейчас волну домобилизационной учебной подготовки, мы столкнёмся со второй волной эмиграции за границу, потому что не готовы мы к этому.
В интернете, ещё где-то – все патриоты. Но, как только им скажут – давай, брат, поехали на полигон подготовиться, они сразу, ага, сейчас я пойду подготовлюсь, а потом меня полюбому отправят.
Не, лучше я поеду куда-нибудь в Казахстан», – заключил он.
Военный инструктор и корреспондент Олег Блохин считает, что всему виной неуклюжая частичная мобилизация, которую проводили «для галочки».
«Есть два момента. По последнему скажу, что, если бы по-человечески была первая мобилизация проведена, если бы не выдали то, что получили и начали набирать кого попало, то есть – и больные приходили с сердечными приступами, просто это сделали так, для галочки, а им плевать было на результат, – и если бы нормально показали, что мобилизованные нормально устроены, нормально обучились, их не засунули сразу толпой, с таким же офицером мобилизованным, который даже не военный, а пиджак обычный…», – пояснил Блохин.
Он привел пример – «группы таких «потеряшек» в ЛНР».
«Говорим, кто у вас офицер? Говорят, да такой же, как и мы. Что он там навоюет? Поэтому и была волна эмиграции. Если бы нормально провели первый раз, то этого не было.
Второй момент. Если домобилизационную подготовку запланировали еще с 2008 года, было распоряжение об обучении, а сегодня у нас 2023-й, то есть это сколько надо соображать?
А что, сроки мы какие-то не могли поставить, в какие это должно быть исполнено? И если не исполнено, то почему, и что надо, чтобы исполнить? Простые вопросы. А проблема в управлении, и проблема в тех людях, которые это контролируют 15 лет».
Главная проблема в управлении – подтверждает эксперт Константин Третьяков. Причем пользуясь «телефонным правом», чиновник может себе позволить игнорировать распоряжение правительства.
«Я работаю с Министерством обороны и с организаторами, которые занимаются системой подготовки. И когда с различного уровня людьми общаюсь, когда надо военные вопросы решать, я говорю, как Евгений Пригожин, он шикарно на эту тему как-то видео выложил, и у меня этот вопрос проверочный уже последние два года: вы можете рассчитать количество боеприпасов, необходимых на сутки боя взводу?
Конечная цифра не важна, важно, отталкиваясь от чего это рассчитывает человек. Он начинает считать, сколько у него там бойцов, какое вооружение, он знает алгоритм, сколько длится бой, сколько перерыв и так далее, – пояснил эксперт.
Он привел один пример.
«Как-то раз я был на совещании. Сидели люди, я чувствую, что терминология у них не такая. Начинаю задавать вопросы, задал восемь, ни один из присутствующих не смог ответить. Я говорю: слушайте, вот мы сидим, выше нас уже никого, то есть вот мы с вами сейчас решаем эту задачу, на нас выделен огромный ресурс Министерством обороны. Вот лежат методические рекомендации от замминистра обороны для всех глав субъектов Российской Федерации – это ресурсное обеспечение всего, что должно войти в субъекты. Вы можете хотя бы ответить на один вопрос: сформулируйте, что такое тактика?
Ни один сформулировать не смог. А это самый верх, и их надо заменять.
Но их боятся заменять, потому что это чей-то брат, сваты и так далее. Мы тут не будем называть фамилий, но мы все понимаем, почему его не трогают. А у него ещё есть друзья.
И у меня есть аудио даже сейчас в телефоне, где такой друг, занимающий очень высокий пост, запрещал поддерживать СВО. Я не буду называть эту организацию, она очень уважаемая у нас, и он продолжает руководить этой организации и его не убирают.
Мы возвращаемся к тому, что надо подписывать документы, и вот он, ключевой человек, который должен был ввести у нас обучение не менее, чем для полутора миллионов человек, он отказывается до сих пор подписывать документы, и ничего не создано».
Еще один военный эксперт Руслан Казанцев считает, что еще одна проблема – это уровень материального обеспечения военкоматов и зарплаты его сотрудников.
«Мы все что-то создаем, понимаете, какие-то организации создаём, но очень много всего. Есть у нас военкомат, который отвечает за набор граждан на военную службу, – подчеркнул он. – Этим должен заниматься единый орган, и то, что мы разрываем, плодим организации, они вводят только разброд.
Надо дать просто военкомату, к примеру, доступ к Госуслугам, надо дать им деньги, у них зарплаты нищенские. Никто за это не будет работать, а преподавателям, которые будут работать в учебных центрах, тоже нужны деньги.
Я допризывной подготовкой занимался инициативно, у меня работа на предприятии есть, зарплата. Но никто не пойдёт с детьми заниматься за 30 тысяч рублей, зачем себя насиловать?
И здесь то же самое, там сидят не замотивированные люди, которые ни за что не отвечают, потому что у них ничего нет. Они думают, прежде всего, как о своей семье позаботиться».
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