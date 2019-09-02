Некомпетентность украинского правительства теперь граничит с бредом

02.09.2019, Киев, Максим Карпенко

За пять лет правления президента Владимира Зеленского экономика Украины должна вырасти на 40%.

Об этом на заседании Кабинета министров Украины заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По планам чиновника, экономический рост должен дать дополнительно не менее миллиона рабочих мест.

«Украина должна расти. Экономический рост – это ответ на большинство проблем, которые есть у нас в государстве. За следующие пять лет мы должны поработать так, чтобы экономика выросла минимум на 40%. Для этого в следующем году мы должны вырасти на 5 и каждый следующий год расти минимум по 7% в год. Это должно привести к созданию не менее 1 миллиона рабочих мест. Это очень амбициозное задание. поверьте, мы понимаем, что это за цифры. Это очень большие цифры, но по нашему мнению, абсолютно достижимые, если нормально работать», – заявил Гончарук.

Амбициозные планы нового премьера поставил под сомнение экономический эксперт Александр Дудчак.

«Где они собираются создавать новые рабочие места? В Польше и Германии? Или открытие казино и борделей в Украине по их мнению принесет трудоустройство миллионам? И привлечет «иностранные инвестиции» от турецких туристов? Особенно забавно это слышать на фоне разговоров о попытках продать «Мотор-Сич» китайцам…

Премьер давно не был на украинских предприятиях? Или они в Кабмине всерьез поверили в свои же сказки про «либертарианство»? Может всё же стоило узнать, когда был собран последний (а не крайний) самолет на заводе «Антонова»? Или когда последний раз были спущены корабли и суда с верфей Николаева. Или как участвует в освоении космоса «Южмаш».

Похоже, что теперь некомпетентность правительства граничит с бредом. Это похоже на сон… Но, к сожалению, это украинская явь… А, впрочем, почему бы населению не поверить в 40%-й рост, а потом найти внешнего и внутреннего врага, на который можно списать несбычу мечт? Это же теперь стало привычкой и национальной традицией», – пишет Дудчак.