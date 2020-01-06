Некомпетентность Зеленского учитывалась внешним сценарием – киевский эксперт

06.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинский президент Владимир Зеленский не является самостоятельным политиком, так как был назначен на свой пост, чтобы упростить западным кураторам контроль над страной.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-замдиректора Департамента военного образования Министерства обороны Украины Владимир Мартынюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хочу предостеречь всех присутствующих от попыток найти какие-то объяснения нелогичным, наивным, неопытным действиям Зеленского.

Понимаете, Зеленский – это человек, у которого нет субъектности, он не является самостоятельной фигурой. Не может быть самостоятельной фигурой артист, который исполняет роль какого-то сценария.

Зеленский – это человек, который откомандирован в страну играть роль президента. Говорить, что он глупый… ну роль такая.

Я вижу четкую и жесткую логику. Сейчас Украину как коня объезжают, нагибают и говорят, что ничего страшного», – заключил Мартынюк.