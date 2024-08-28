«Некому ни подключить, ни обслужить» – завезённые на Украину генераторы простаивают

Вадим Москаленко.  
28.08.2024 20:40
  (Мск) , Киев
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Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, Экономика коллапса, Энергетика


Многие генераторы, подаренные Украине западными странами, стоят не подключёнными, потому что в «незалежной» не хватает специалистов и денег на обслуживание сложного оборудования.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявила экс-замминистра иностранных дел, бывшая советница министра энергетики Украины Елена Зеркаль, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Многие генераторы, подаренные Украине западными странами, стоят не подключёнными, потому что в «незалежной» не...

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«Что касается наших партнёров – они, по просьбе украинского министерства энергетики, везут сюда огромное количество генераторов и другого оборудования, которое редко когда подключается и работает. Потому что, когда нет чёткого контроля того, что завозится, и чёткой программы по установке, потом оно обычно не работает.

Например, есть в Киевской области один дом престарелых, в 2022 году туда привезли большой генератор, все радовались. А потом оказалось, что его нужно как-то подключить. И этот вопрос не решается до сих пор», – возмутилась Зеркаль.

«Нужно понимать, что на это нужны деньги, должен быть проект подключения, и ещё на поддержку работы этого оборудования. Любой генератор нужно обслуживать, на это нужны люди. Местная власть должна решать эти вопросы. А они часто ждут, когда доноры им привезут, и оно стоит. И денег в местных бюджетах на это часто нет», – добавила она.

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