«Некому расширять плацдарм на левом берегу Днепра» – в ВСУ жалуются на неадекватность приказов Генштаба

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинская армия изо всех сил пытается удержать позиции, и не в состоянии выполнить неадекватные приказы генштаба по продвижению вперёд.

Об этом в эфире интернет-канала «UkrLife» заявил бежавший из Донецка заукраинский журналист, воюющий против России под Купянском, Кирилл Сазонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Генштаб сегодня объявил, что главная цель – отодвинуть Россию от Днепра, чтобы меньше прилетало по Херсону. Это хорошо и правильно, но ситуация имеет варианты для развития. Напряжение сил на каждом из этих участков такое, и с нашей стороны и со стороны врага, что некого и некуда перекинуть. Там, где кто-то ослабит свой натиск или оборону, там будет провал. Поэтому все вцепились – каждый на своём месте, и идёт очень жёсткая борьба на каждой из этих точек. Пока нет той соломинки, которую можно бросить на весы, чтобы немножко сместить баланс», – рассуждал Сазонов.

При этом пропагандист все равно не удержался от того, чтобы не покормить сказками слушателей.

«Я склонен думать, что ситуация изменится ближе к весне, когда у нас будет авиация, будет больше новой техники, ребята пройдут подготовку. Думаю, весной будет возможность для более активного продвижения вперёд, а пока мы и так работаем в полную силу», – добавил бандеровец.