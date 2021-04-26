«Некоторые медиа зомбируют украинцев, что в стране не всё хорошо» – «слуга народа» о «дезинформации»

26.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украинские телеканалы, которые закрыли решением СНБО, влияли на «лишённое критического мышления население», дезинформируя украинцев о том, что в стране не всё хорошо, и существует «ещё какая-то позиция».

Об этом в интервью «Апострофу» заявил глава правления интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наконец, настало то время, когда уже на уровне государства страна начинает профилактику борьбы с дезинформацией. К сожалению, не все телеканалы воспроизводят стратегию относительно развития нашей страны. Некоторая часть телеканалов пытается зомбировать наше население, что не всё в этой стране делается хорошо, что есть там ещё какая-то позиция.

Но, знаете, по моему мнению, некоторые телеканалы, иногда мне чем-то напоминают каналы Киселёва, и я вижу, не хочу говорить руку Москвы, но я вижу некоторую стратегию, которая происходит на тех телеканалах.

Я иногда просматриваю «РТР», «Россия», «Вести», я вижу, что там чёткая информационная политика, которая, скорее всего, где-то централизованно распространяется на все телеканалы, и они, таким образом, на население влияют.

Сейчас я вижу, что благодаря некоторым телеканалам, это пытались сделать на территории нашей страны, для того чтобы население, которое не имеет критического мышления, было и дальше дезинформированным», – рассуждает Федиенко.