Россияне покупают украинские паспорта с пропиской во Львове

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В России активизировался нелегальный рынок, предоставляющий украинские паспорта.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишут «Известия».

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Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова отметила, что, по данным Агентства ЕС по вопросам убежища, граждане Украины массово перемещаются в страны Европы.

«В связи с этим Еврокомиссия разрешила украинским беженцам в течение года находиться в ЕС с возможностью продления этого срока до трех лет. Также Евросоюз начал предоставление беженцам жилья, медобслуживания, а также возможности трудоустройства и получения образования», – сказала Спиридонова.

По ее словам, отдельные граждане РФ и многие жители стран СНГ стремятся заполучить украинские документы, с которыми надеются обосноваться в Европе.

Издание, проанализировав содержание одного из специализированных тг-каналов, приходит к выводу, что среди желающих получить документы с «трезубом» преобладают граждане России, Армении, Грузии, Азербайджана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

Журналист газеты, представившись проживающим в Грузии релокантом из России, связался с администратором канала и выяснил, что ничего, кроме денег, для получения главного документа гражданина Украины не требуется. Цена вопроса — 5,6 тысяч долларов.

Администратор уверяет, что процедура делается через паспортный стол и пообещал прописку во Львове. Для изготовления документа попросил российский паспорт, фото и подпись на белом листе.

Кроме того, он пообещал, что документы будут видны в специализированной системе на сайте миграционной службы Украины и отображаться в национальном сервисе госуслуг («Дія»).

«Проверить, насколько легален такой внутренний паспорт (если дело, в принципе, дойдет до получения документа, а не кончится обычным «кидаловом» на несколько сотен долларов), могут только специалисты на самой Украине. Хотя не исключаю, что с учетом коррупции в этой стране у жуликов могут быть настоящие бланки и даже свои люди в миграционной системе. Важно понимать, что получение такого рода документа (я в первую очередь говорю о россиянах) — это еще и рычаг воздействия на его обладателя. Человека могут в будущем шантажировать самим фактом попытки его получить», – предупреждает собеседник газеты в правоохранительных органах.

При этом управляющий партнер AVG Legal адвокат Алексей Гавришев напоминает, что выдавать себя за гражданина другой страны чревато негативными юридическими последствиями.

«За границей гражданам Украины проще открыть счет, пользоваться картами, легче получить визу, особенно в недружественные страны (это связано с санкционной политикой), но, с другой стороны, неизвестно, являются ли полученные по серой схеме паспорта легальными или же это подделки. Следует помнить об ответственности за использование поддельного документа, в большинстве стран это преследуется по закону, поэтому риски покупки такого паспорта перевешивают все мнимые плюсы владения им», – заявил Гавришев.

В России по статье 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов») может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до одного года, а за изготовление или сбыт — на срок до двух лет.

Полицейский следователь объяснил изданию, что на практике лицо, пойманное с фальшивым официальным документом, несет ответственность не только за использование паспорта, но и за его изготовление.

«Человек предоставляет свою фотографию, анкетные данные — с точки зрения закона он соучастник изготовления, соучастник производства подделки», – сказал следователь.