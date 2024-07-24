Некоторым мигрантам запретят жениться в России

Елена Острякова.  
24.07.2024 12:21
  (Мск) , Москва
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Дзен, Миграция, Россия, Сюжет дня


Реестр контролируемых лиц для нарушителей миграционного законодательства будет создан в России. Попавшим туда иностранцам запретят жениться, покупать квартиры и автомобили,  открывать счета в России.

Соответствующий закон единогласно приняла Госдума РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Реестр контролируемых лиц для нарушителей миграционного законодательства будет создан в России. Попавшим туда иностранцам...

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«Будет мотивировать иностранных граждан соблюдать российское законодательство, поможет исключить возможность использования ими фиктивной легализации своего статуса и обеспечит безусловное удаление с территории России иностранных граждан, не желающих соблюдать законодательство. Хочу подчеркнуть, что это не антимиграционный закон. Это закон о наведении порядка в очень важной сфере в период очень сложных вызовов, которые стоят перед Россией», – сказал представлявший законопроект депутат Константин Затулин.

Теперь решения о выдворении мигрантов смогут принимать не только суды, но и полиция. Если иностранец нарушил правила пребывания в России, или срок действия его документов истек, он автоматически попадает в реестр контролируемых лиц.

Мигранты не вправе вмешиваться во внешнюю и внутреннюю политику и должны уважать традиционные духовно-нравственные ценности.

Отдельно указано требование о недопустимости искажения исторической правды о подвиге советского народа при защите Отечества и его вкладе в победу над фашизмом.

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