Некрофилия на марше: в Киевской области раскопали 1367 могил «жертв российской агрессии»

02.11.2022  09:01 (Мск), Киев
Никита Еременко.  
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Дзен, Общество, Политика, Провокации, Происшествия, Пропаганда, Украина
Новости Украины

На территории Киевской области эксгумировали 1367 тел гражданских, которых украинская власть обьявила «погибшими во время российской оккупации».

Об этом на брифинге заявил глава Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов.

На территории Киевской области эксгумировали 1367 тел гражданских, которых украинская власть обьявила «погибшими во...

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«В Киевской области эксгумация продолжается и до настоящего времени. На сегодня эта цифра уже составила 1367 тел гражданских, которые стали жертвами войны только на территории Киевской области. Остаются пропавшими без вести 384 соотечественника. Мы не знаем об их судьбе. Надеемся, что они живы и просто вывезены на территорию РФ», – говорит Небытов.


Как видим, попытки обвинить Россию в масштабных военных преступлениях носят на Украине системный характер и не зависят ни от каких жестов доброй воли со стороны Москвы. Новые “Бучи” – лишь вопрос времени. Такова будет цена за любые компромиссы и мирные договоренности с непобежденным Киевом.

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