Некуда деньги девать: Литва потратит миллиард евро на минирование границы с Россией и Белоруссией

Сергей Рыжов.  
06.05.2025 10:17
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Литва, Политика, Румыния, Строительство, Финансы


Министерство обороны Литвы объявило на своем официальном сайте о масштабной оборонной инициативе: в течение следующего десятилетия страна направит 1,1 миллиарда евро на усиление восточной границы с Россией и Белоруссией.

Ключевая часть этой суммы — около 800 миллионов евро — будет потрачена на приобретение и установку противотанковых мин. Ведомство объясняет такие меры растущей обеспокоенностью в связи с возможной угрозой со стороны России, особенно если та добьется успеха в военной операции на Украине.

Министерство обороны Литвы объявило на своем официальном сайте о масштабной оборонной инициативе: в течение...

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Литва, имеющая границы с Калининградской областью России и северо-западом Беларуси, не исключает сценария, при котором три прибалтийских лимитрофа — Литва, Латвия и Эстония — могут стать следующей целью России.

Согласно заявлению министерства, будущие вложения призваны «заблокировать и замедлить» потенциальную агрессию.

«Важно отметить, что при реализации мер по противодействию мобильности большое внимание уделяется взаимодействию с местным самоуправлением. Мы должны обеспечить не только контрмобильность на границе, но и подготовить фортификационные мероприятия внутри муниципальных образований и запланировать инженерные укрепления. Проведена оценка потребности самоуправлений в инженерных мероприятиях, а также определен объем мероприятий и их необходимое количество», – сказал вице-министр национальной обороны Томас Годляускас.

Помимо минных полей, планируется активное развитие системы «Балтийской линии обороны» — регионального укрепленного рубежа. Комплекс мероприятий также включает наращивание запасов противотанкового вооружения, модернизацию средств радиоэлектронной борьбы и противодействия беспилотникам, а также улучшение систем раннего оповещения.

Также ведется активное сотрудничество с Польшей в рамках проекта «Восточный щит», подготовка к обороне Сувалкского коридора в случае необходимости. Всего у границ с Россией и Белоруссией создается 27 парков инженерной техники.

Парки инженерной техники хранят «зубы дракона», собирают «ежей», «испанских лошадок», бетонные дорожные заграждения, режущую проволоку (концертину), дорожные блокпосты, морские контейнеры.

В целях укрепления пограничных укреплений за счет дополнительных мероприятий, инженерных заграждений и пограничных участков будут проводиться реальные подготовительные работы. Фортификационные сооружения будут привязаны к местности в соответствии с планами, направленными на укрепление и сдерживание границы.

Как отчиталось литовское министерство обороны, им запланированы и реализованы и другие меры по противодействию мобильности: углубление мелиоративных рвов, формирование лесных аллей вдоль дорог и обслуживание существующих лесополос на расстоянии до 20 километров от границы и вокруг автомагистралей и дорог национального значения, укрепление бродов Немана на границе с Россией.

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