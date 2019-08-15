Нелегальную добычу янтаря зачищают под людей Коломойского
На Украине начался передел сфер влияния и контроля над нелегальной добычей янтаря, передает корреспондент ПолитНавигатора.
Об этом сообщает телеграм-канал “Легитимный” со ссылкой на свои источники.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
“Эту тему ( нелегальная добыча янтаря – Ред) последние годы крышевало МВД и “крыло” Яценюк-Турчинов-Аваков. Зачистив руководство СБУ в Житомире (также еще в Ровно и на Волыни) и потребовав от Авакова уволить начальника МВД Житомира, Зеленский начал передел бизнес активов в Житомирском регионе. Сейчас они должны перейти под крыло людей с группы “Приват” и лично ИВК. Коломойский забирает все финансовые потоки под себя”, – говорится в сообщении телеграм-канала.
По словам источника “Легитимного”, тема янтаря в ближайшее время будет очень актуальной.
“Офис Президента уже готовит идеи по этой проблеме. Говорят, что всё распределят между крупными игроками, а “янтарную мафию” зачистят или заставят перейти в легальную плоскость. Главным держателем этих активов станет ИВК и государство”, – говорится в сообщении.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.