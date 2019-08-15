15.08.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Компромат, Криминал, Украина, Экология, Экономика
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Нелегальную добычу янтаря зачищают под людей Коломойского

На Украине начался передел сфер влияния и контроля над нелегальной добычей янтаря, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает телеграм-канал “Легитимный” со ссылкой на свои источники.

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“Эту тему ( нелегальная добыча янтаря – Ред) последние годы крышевало МВД и “крыло” Яценюк-Турчинов-Аваков. Зачистив руководство СБУ в Житомире (также еще в Ровно и на Волыни) и потребовав от Авакова уволить начальника МВД Житомира, Зеленский начал передел бизнес активов в Житомирском регионе. Сейчас они должны перейти под крыло людей с группы “Приват” и лично ИВК. Коломойский забирает все финансовые потоки под себя”, – говорится в сообщении телеграм-канала.

По словам источника “Легитимного”, тема янтаря в ближайшее время будет очень актуальной.

“Офис Президента уже готовит идеи по этой проблеме. Говорят, что всё распределят между крупными игроками, а “янтарную мафию” зачистят или заставят перейти в легальную плоскость. Главным держателем этих активов станет ИВК и государство”, – говорится в сообщении.

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