Нелегалов в Сербии изолируют от населения, но в безопасных условиях

16.04.2020, Белград, Алексей Топоров

Министр обороны и глава Рабочей группы по миграции Александр Вулин посетил реконструированный Приемный центр в Обреноваце, куда под круглосуточный карантин будут помещаться прибывающие в Сербию нелегальные мигранты.

Об этом сообщили сербские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мигранты будут размещаться здесь, и это будет помощью им, но в первую очередь это будет помощь для граждан Сербии, – рассказал Александр Вулин. – Если бы у них не было надлежащих условий, они были бы сегодня на улицах наших городов, представляя угрозу безопасности и здоровью для каждого из наших граждан.

Для всех мигрантов в нашей стране установлен круглосуточный карантин до тех пор, пока опасность (эпидемии – ред.) не пройдет. И благодаря пожертвованиям (коммерческих структур – ред.) мы можем делать это гуманно, безопасно, но, безусловно, в первую очередь, с учетом того, что граждане Сербии никогда не подвергнутся опасности».

В свою очередь, комиссар по делам беженцев и мигрантов Владимир Цуцич сообщил о том, что на сегодняшний день в Сербии происходит реконструкция 11 из 15 подобных объектов. И в размещенных в них 8 тысячах 800 человек ни у кого не выявлен коронавирус. Охраняются лагеря, где содержатся мигранты, подразделениями военной полиции Сербии.

При этом мигрантская проблема в Сербии может усугубиться в связи с тем, что Австрия намеревается вернуть на Балканы нелегалов, которым Вена отказала в предоставлении временного убежища.

В апреле 2019 года соответствующее соглашение, как своего рода формальность, было подписано между сербским МВД и австрийским МВД, но до этого Вена ни разу не воспользовалась им.

О количестве мигрантов, которых вернут Сербии, на том основании, что они попали в Австрию с территории этой страны, пока не сообщается. Но настораживает тот момент, что согласно этому документу Белград не имеет права содержать репатриированных в центрах закрытого типа и обязан допускать к ним представителей гуманитарных организаций.