Нелегитимный Зеленский готовится к выборам в следующем году

Анатолий Лапин.  
30.09.2024 15:54
  (Мск) , Киев
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Война, Выборы, Дзен, Политика, Россия, Украина


На Украине готовятся к проведению в следующем году президентских выборов, которые нужны, чтобы заключить мирное соглашение. В противном случае с нелегитимным главой государства и парламентом подписывать его не будут, а любой преемник Владимира Зеленского сможет опротестовать его решение.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине готовятся к проведению в следующем году президентских выборов, которые нужны, чтобы заключить...

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«Называется даже дата – 30 марта, это так, неформально. Что касается выборов, во-первых, Украине нужны полностью легитимные органы власти. Если встанет вопрос о проведении переговоров, это вопрос полной легитимности, полного соответствия Конституции тех или иных органов, будет стоять обязательно перед теми, кто будет идти на эти переговоры.

Сколько бы мы ни говорили о том, что Зеленский остается легитимным, сколько бы мы не говорили о том, что Верховная рада является легитимной, любой договор, который будет подписан Зеленским, теоретически может быть опротестован его преемниками в силу того, что у Зеленского сомнительная легитимность», – заявил Бондаренко.

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