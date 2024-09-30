Нелегитимный Зеленский готовится к выборам в следующем году

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На Украине готовятся к проведению в следующем году президентских выборов, которые нужны, чтобы заключить мирное соглашение. В противном случае с нелегитимным главой государства и парламентом подписывать его не будут, а любой преемник Владимира Зеленского сможет опротестовать его решение.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Называется даже дата – 30 марта, это так, неформально. Что касается выборов, во-первых, Украине нужны полностью легитимные органы власти. Если встанет вопрос о проведении переговоров, это вопрос полной легитимности, полного соответствия Конституции тех или иных органов, будет стоять обязательно перед теми, кто будет идти на эти переговоры. Сколько бы мы ни говорили о том, что Зеленский остается легитимным, сколько бы мы не говорили о том, что Верховная рада является легитимной, любой договор, который будет подписан Зеленским, теоретически может быть опротестован его преемниками в силу того, что у Зеленского сомнительная легитимность», – заявил Бондаренко.