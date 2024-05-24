Нелегитимный Зеленский приехал в Харьков – а по нему опять никто не стреляет

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Вопреки ожиданиям того, что истечение срока легитимности Владимира Зеленского приведёт к окончанию его безнаказанных визитов на прифронтовые территории, сегодняшняя поездка нарко-фюрера в Харьков, наоборот, совпала с паузой в нанесении ударов по целям на территории города. Хотя, например, вчера украинские власти Харькова рапортовали о не менее чем 10 взрывах после попадания российских ракет.

Пресс-служба офиса Зеленского распространила снимки совещания в некоем помещении без окон – очевидно, самостийная верхушка всё же побаивается если не русских, то своих, и на всякий случай схоронилась в бункере.

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Приезд Зеленского в Харьков – уже второй на неделе. Сейчас, чтобы остановить российское наступление, на харьковское направление перебрасываются подкрепления ВСУ, а вот простые харьковчане стремятся покинуть свои дома, разумно ожидая активизации боевых действий. Бандеровцы скрытно размещают личный состав на гражданских объектах (школы, детсады), подвергая опасности жилые дома. Сам Зеленский сегодня перед камерами гулял по разрушенным цехам полиграфии, выдавая это за очередное «зверство России».

В бывшем миллионнике и втором по величине городе Украины сегодня осталось не более 700 тысяч человек – для них готовят участь «живого щита» в очередной «фортеци» ВСУ. Из работающих предприятий фактически остался только бизнес для жизнеобеспечения населения (магазины, кафе, такси). Хотя, видимо, и это ненадолго, так как из-за опасения оказаться мобилизованным работать теперь могут только женщины и то, вскоре бросить на передовую могут и их.

Из западной Украины в Харьков свезли такое количество «могилизаторов», что мужчины просто отказываются выходить на работу и увольняются. Редко, когда можно заметить мужчину призывного возраста на улице. В большинстве случаев так открыто рискуют ходить только пособники бандеровского режима.