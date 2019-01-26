Нелепая смерть настигла украинского военного под Луганском

27.01.2019, Луганск, Александр Гусар

Солдат ВСУ подорвался на установленной им же растяжке при попытке спрятать в схроне украденные боеприпасы и взрывчатку.

Об этом на брифинге сообщил исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Военнослужащий 59-й отдельной мотопехотной бригады прапорщик Качура обустроил схрон боеприпасов на территории заброшенного домостроения в населенном пункте Герасимовка с целью дальнейшей продажи представителям местного криминалитета. Вечером 22 января «оружейный барон» в очередной раз самовольно покинул место несения службы, утащив с собой боеприпасы и взрывчатку. При попытке спрятать украденное он подорвался на установленной им же растяжке, в результате чего лишился обеих ног», – сообщил Филипоненко.