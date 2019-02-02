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02.02.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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Нелепую смерть украинского солдата под Луганском списали на обстрел

В зоне «Операции объединенных сил» сержант ВСУ застрелил украинского солдата на глазах сослуживцев, демонстрируя свои «навыки» обращения с оружием.

Об этом сегодня на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным Марочко, вечером 1 февраля из-за неосторожного обращения с оружием погиб военнослужащий 10-й бригады ВСУ старший солдат Оборский.

«По информации из источников в рядах ВСУ, в ходе несения боевого дежурства на передовых позициях военнослужащий 10-й бригады вооруженных сил Украины сержант Мальгин в состоянии алкогольного опьянения, демонстрируя свои навыки обращения с оружием, застрелил старшего солдата Оборского на глазах у сослуживцев», – рассказал Андрей Марочко.

Данный факт командованием бригады представлен как результат «очередного обстрела» со стороны подразделений Народной милиции ЛНР.

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