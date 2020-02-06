Нелёгкий выбор Лукашенко: Крым или торговля с Бандерштатом

06.02.2020, Симферополь, Виктор Орлов

Белорусская община Крыма опубликовала открытое обращение к Александру Лукашенко с призывом возобновить железнодорожное и авиационное сообщение с Симферополем.

Об этом сообщил глава общины Роман Чегринец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Необходимость этого шага очевидна, ибо отсутствие прямого сообщения создаёт неудобства в первую очередь гражданам Республики Беларусь, которые едут на отдых или по другим причинам в Крым. Также хотелось бы отметить, что в Крыму отсутствует консульское учреждение Республики Беларусь и зачастую граждане Беларуси со своими проблемами не знают куда обращаться. Ну и, конечно же, тема, набившая оскомину,- это отсутствие официальных представительств белорусских предприятий на полуострове, хватит торговать через посредников, надо работать на прямую это будет выгодно всем сторонам», – комментирует Чегринец.

Ранее в Минске, объясняя отсутствие официального признания Крыма, ссылались на то, что стремятся сохранить отношения с Украиной, которая является для Белоруссии вторым экономическим партнером после России. Белорусы также заявляли, что не принимают претензии по поводу Крыма, поскольку там не работают и крупные российские компании, опасающиеся санкций.