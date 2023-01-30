«Неловкая ситуация»: Кремль уличил Бориса Джонсона во лжи

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Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон утверждает, что российский президент Владимир Путин якобы угрожал ему ракетами.

Слова британского политика, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приводит телеканал Sky News.

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Джонсон передал свою версию телефонного разговора с российским лидером в начале февраля прошлого года.

«Он сказал: «Борис, вы говорите, что Украина не вступит в НАТО в скором времени. О каком именно времени идет речь?» И я сказал: «Она не вступит в НАТО в обозримом будущем. Вы прекрасно это знаете», — сказал экс-премьер Великобритании.

По его словам, после этого последовали угрозы.

«Он как бы пригрозил мне в какой-то момент и сказал: «Борис, я не хочу причинять тебе боль, но с ракетой это займет всего минуту», или что-то в этом роде», — уверяет Джонсон.

Впрочем, в Кремле обвинили Джонсона во лжи.

«То, что сказал Джонсон, это неправда. Точнее это ложь. Это или сознательная ложь, тогда надо спросить у Джонсона зачем он это сделал. Или это несознательно. И фактически он не понял, о чем с ним Путин говорил. Тогда становится не по себе из-за собеседников нашего президента», – заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что знает, о чем шла речь во время разговора.

«Никаких угроз не было. Говоря о вызовах, он отмечал, что в случае вступления Украины в НАТО, то размещение ракет у наших границ значит, что любая из них долетит до Москвы за считанные минуты. Очень неловкая ситуация», — добавил Песков.