«Неловкая ситуация»: Кремль уличил Бориса Джонсона во лжи

Олег Кравцов.  
30.01.2023 13:35
  (Мск) , Москва
Просмотров: 887
 
Великобритания, Дзен, НАТО, Политика, Россия, Скандал, Украина


Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон утверждает, что российский президент Владимир Путин якобы угрожал ему ракетами.

Слова британского политика, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приводит телеканал Sky News.

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон утверждает, что российский президент Владимир Путин якобы угрожал ему ракетами....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Джонсон передал свою версию телефонного разговора с российским лидером в начале февраля прошлого года.

«Он сказал: «Борис, вы говорите, что Украина не вступит в НАТО в скором времени. О каком именно времени идет речь?» И я сказал: «Она не вступит в НАТО в обозримом будущем. Вы прекрасно это знаете», — сказал экс-премьер Великобритании.

По его словам, после этого последовали угрозы.

«Он как бы пригрозил мне в какой-то момент и сказал: «Борис, я не хочу причинять тебе боль, но с ракетой это займет всего минуту», или что-то в этом роде», — уверяет Джонсон.

Впрочем, в Кремле обвинили Джонсона во лжи.

«То, что сказал Джонсон, это неправда. Точнее это ложь. Это или сознательная ложь, тогда надо спросить у Джонсона зачем он это сделал. Или это несознательно. И фактически он не понял, о чем с ним Путин говорил. Тогда становится не по себе из-за собеседников нашего президента», – заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что знает, о чем шла речь во время разговора.

«Никаких угроз не было. Говоря о вызовах, он отмечал, что в случае вступления Украины в НАТО, то размещение ракет у наших границ значит, что любая из них долетит до Москвы за считанные минуты. Очень неловкая ситуация», — добавил Песков.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть