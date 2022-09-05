«Нелюди, жрущие крылышки «Дом профсоюзов», не могут быть нашими соседями» – Симоньян

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СВО не может быть завершена до тех пор, пока «львовские людоеды», которые открыли заведение, где подают томатный коктейль «Горловская Мадонна» и сет шотов с подписью «Должны быть разными», «Аллея ангелов», не понесут наказание по всей строгости законов военного времени.

Об этом в эфире «Россия 1» высказалась главный редактор RT Маргарита Симоньян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Меню из львовского кафе. Коктейли видите? «Горловская Мадонна». Крылышки Баффало – «Дом профсоюзов». Но коктейль «Горловская Мадонна» – это во многом то, из-за чего я вообще занимаюсь тем, чем занимаюсь. Девочка Кристина Жук – молодая мама, двадцать с небольшим ей было – и ее десятимесячный ребенок на руках, когда ее разорвало снарядом еще до всякой военной операции… Она вообще ни при чем! Она только ребенка родила, никакой политикой не занималась. Ее разорвало, она, лежа в луже крови, прижимала к себе уже мертвую десятимесячную дочь. Я никогда не забуду это, как и ни один нормальный человек. И эти твари… Им кажется это веселым, забавным, интересным, модным, стильным назвать коктейль с томатным соком, типа «Кровавой Мэри», «Горловской Мадонной»?» – сказала Симоньян.

Журналистка подчеркнула, что заслуженное наказание должны получить не только владельцы и сотрудники таких кафе.

«Кто они вообще все? Кто владельцы этого кафе? Кто этот повар, бармен, официанты, которые это подают каждый день? Кто люди, которые приходят и это пьют, оставляют чаевые? Кто они? Они – нелюди, людоеды. Наша спецоперация, война – назовите ее как хотите, не может закончиться, пока эти людоеды… Я сейчас не скажу: «висеть на осинах», потому что мы – не людоеды. Я не хочу, чтобы кто-то висел. Я хочу, чтобы все сидели в положенных местах. В суде получили свои сроки и искупили. Потом боженьке бы рассказывали, чтобы их дети не были уничтожены, были отданы в хорошие семьи, хорошие условия, где их научат быть людьми. Существа с отравленным сознанием, находящие смешным поедание крылышек Баффало, называющихся «Дом профсоюзов», не могут принести в этот мир ничего хорошо – ни воспитывать детей, ни строить государство. Они не могут быть нашими соседями», – подытожила Симоньян.