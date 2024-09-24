Нельзя допустить, чтобы молдаван и румын отправляли воевать на Украину – депутат парламента Румынии

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«Мы не должны позволить, чтобы мужчины двух народов, Молдовы и Румынии, были призваны на фронт», – об этом депутат румынского парламента от Партии патриотов Румынии Михай Ласка заявил в ходе симпозиума, организованного Международным институтом развития имени Саймона Кузнеца в Бухаресте.

Видео своего выступления он выложил на собственной странице в социальной сети, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Румынский депутат заявил о необходимости развернуть информационную кампанию в Румынии и Молдове о рисках вовлечения двух стран в чужую для них войну в интересах Украины. Михай Ласка добавил, что уверен в антивоенном настрое румынского народа, и сожалеет, что руководство Румынии ведет себя сервильно по отношению к Киеву, Брюсселю и Вашингтону.

Михай Ласка

«Нас всего несколько депутатов в парламенте, которые борются за сохранение мира в регионе. Народ Румынии не хочет вовлечения ни в какой форме в конфликт на Украине», – заявил румынский парламентарий.

Михай Ласка и его коллега по фракции Виорел Фокша планируют провести в Бухаресте антивоенный протест против проукраинской политики руководства Румынии.

Виорел Фокша