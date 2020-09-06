06.09.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Белоруссия, Донбасс, Политика, Украина
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Нельзя допустить падения Белоруссии до уровня Украины – Пушилин


К ситуации в Белоруссии нужно подходить решительно, но осторожно, поскольку, как показывает практика, методики «цветных революций» всё ещё крайне эффективны.

Об этом в эфире «News Front» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если говорить, что «на территории Белоруссии такое [как на Украине] невозможно», я вам скажу, что, если вспомнить 2013 год, казалось, что и на Украине такое невозможно, тем не менее, это произошло. Отработанные схемы, методики, связанные с цветными революциями, – они работают, увы.

И здесь белорусскому народу ещё нужно будет предпринять очень много шагов, чтобы противостоять, чтобы не дать разрушить страну, позволить скатиться до того, что мы видим сейчас на территории Украины», – сказал Пушилин.

«Всё же я уверен, что в данном случае, с учётом определённого опыта на постсоветстком пространстве, с виденьем, что происходит дальше, белорусскому народу удастся справиться с данной попыткой внешнего вмешательства в дела Белоруссии», – добавил глава республики.

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