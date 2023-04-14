Нельзя менять статус СВО на военное положение, – экс-глава ЛНР

Анатолий Лапин.  
14.04.2023 14:57
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Россия, Спецоперация


Изменение формата спецоперации и объявление военного положения в России приведет к срыву «разворота экономики на Восток» и остановит все большие проекты в стране.

Об этом в эфире программы «Антонимы» заявил российский политолог, экс-глава Совмина ЛНР Марат Баширов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Изменение формата спецоперации и объявление военного положения в России приведет к срыву «разворота экономики...

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«Военный статус предполагает внутренние изменения в стране, а мы, все-таки, в гибридном варианте… От изменения статуса так (на фронте) ничего не изменится, а здесь, внутри, изменится очень сильно.

Военное положение подразумевает совершенно другие взаимоотношения между правительством и гражданами. Сейчас, когда говорят о мобилизации, она происходит в рамках закона не о военном времени. Все-таки, мы еще способны выиграть со статусом СВО, не переводя свою экономику на военные рельсы, хотя часть мы уже переводим…

Военное положение предполагает, что вы переводите свою экономику на военные рельсы. У нас очень много проектов, которые нельзя останавливать – они рыночные, они – с партнерами. У нас очень много делалось для того, чтобы мы сейчас разворачивали экономику на восток. Вы все это остановить хотите?

Остановится, потому что всем будут рулить военные, а военные не умеют зарабатывать. Вы все фактически подчините какому-то новому ГКО, Государственный комитет обороны, и будет не премьер, а будет кто-то», – заявил Баширов.

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