«Нельзя отдавать Patriot Украине» – министр обороны Румынии

Раду Никулицэ.  
15.05.2024 17:14
  (Мск) , Яссы
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Румыния, Скандал, Спецоперация, США, Украина


В Румынии продолжается скандал вокруг отказа министра обороны этой страны Анджела Тылвэра подчиниться требованию Пентагона и передать Киеву систему Patriot. Во вторник Тылвэр вновь разъяснил свою позицию: эти системы необходимы самой Румынии.

Во ходе заседания правительства в городе Брашове Тилвар подчеркнул, что официального запроса на пожертвование этих оборонительных систем не поступало, и подтвердил их важность для национальной безопасности Румынии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Румынии продолжается скандал вокруг отказа министра обороны этой страны Анджела Тылвэра подчиниться требованию...

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«Никто не говорил, что мы должны передать эти системы. Они [украинцы] требуют эти установки, учитывая ситуацию там. У нас имеется одно такое оборудование и еще три находятся в процессе ввода в эксплуатацию. А пока наши потребности удовлетворяются этой установкой. У нас будут другие обсуждения. На данный момент проблем нет», – сказал Анджел Тылвэр.

Министр обороны пояснил, что Румыния имеет четыре системы Patriot, из которых в настоящее время работает только одна, а остальные три находятся в доработке. Эти системы были приобретены для обеспечения оборонных нужд страны, а первая действующая система незаменима для защиты национальной территории.

«Мы получили их, четыре установки, из которых одна находится в рабочем состоянии, а остальные находятся в процессе ввода в эксплуатацию, и еще три ожидают рассмотрения, мы взяли их именно для нужд Румынии по защите своей национальной территории, поэтому они нужны нам, и с этой точки зрения эта оперативная система незаменима», – подчеркнул Тылвэр.

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