Жесткие правила въезда в РФ для граждан Украины отсекают тех, кто не мог раньше выбраться из под контроля Киева, или бежал от войны в Европу, но не поддерживает режим Зеленского.

Такое мнение «Первому севастопольскому» высказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он привел пример, как чета пенсионеров пробиралась через Польшу, Литву и Белоруссию, в надежде попасть к родне в Крым. Но в аэропорту «Шереметьево» им отказали в пропуске, сославшись на какие-то записи в мессенджерах.

«Людям за 60 лет, они живут на территории ДНР, в контролируемом ВСУ пгт Нью-Йорк. Они вообще на конституционной территории РФ проживали, досматривали 90-летнюю мать. И только, когда она умерла, продали за бесценок свою хатынку, и поехали в Россию. Но в «Шереметьево» получили от ворот поворот. Нет индивидуального какого-то рассмотрения, проще закрыться от проблемы, чем её решать. Хотя можно действительно и анкеты на лояльность заполнять, как это делают в Прибалтийских странах. Или, например, отказ от украинского гражданства ещё в странах пребывания. То есть выйти из гражданства Украины по законодательству можно, написав в адрес президента. Естественно, он не будет рассматривать, но этой самой бумажки, заявления, отправленного заказным письмом, достаточно нашим миграционным органам, чтобы это являлось основанием», – отмечает эксперт.

По его словам, все эти вопросы упираются в «какую-то непреодолимую логику наших силовиков».



«Возможно, это вопрос высшего политического руководства. Но мы должны этих обманутых русских, которые называют себя украинцами, возвращать. Большинство людей, которые находятся в Западной Европе, бежали от войны, и не могли бежать в сторону России, потому что это через линию боестолкновения. Да и боялись они ехать в Россию. Потому что, если бы об этом узнали, то вернуться на Украину уже нельзя. А многие думали, что как-то всё разрешится», – сказал Скориков.