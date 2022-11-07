«Нельзя отступать» – Стремоусов предупредил о смертельной опасности для оставшихся в Херсоне граждан

07.11.2022  18:29 (Мск), Москва
Максим Карпенко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, Херсон
Новости Украины

Российская армия не должна оставить Херсон, потому что это будет ударом не только ей в спину, но и по российским же гражданам, большое количество которых продолжает жить в городе, несмотря на проведенную эвакуацию.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия не должна оставить Херсон, потому что это будет ударом не только ей...

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По мнению чиновника, Херсон должен выстоять и не допустить патовых ситуаций для военных и гражданских.

«Относительно того, будут ли наши войска выходить из Херсона, вы знаете, я не являюсь сегодня министром обороны, не являюсь человеком, который может говорить или заявлять, – да, я предположил совсем недавно, что могут выйти российские военные, да, на меня полетело большое количество критики, начали говорить, что я делаю не то. Но меня, прежде всего, интересует гражданское население, интересуют жители Херсона, которым я лично обещал, что Россия навсегда в Херсоне. И, поверьте, для меня морально-этическое право заявлять об этом, вплоть до того, что я готов сложить полномочия свои и не быть в этой общей системе человеком, который не отвечает за свои слова.

С другой стороны, если говорить об этой ситуации, которая, возможно, может произойти, когда наши войска, предположим, я подчеркиваю, могут выйти из Херсона, скажу, – в Херсоне остается очень большое количество наших с вами сограждан, которые получили российские паспорта, которые нам поверили. Знаете, это будет удар не просто в спину, а еще и удар по людям, которые будут просто-напросто брошены. Мы же заявляем, что русские своих не бросают.

Надеюсь, что город Херсон не оставят, надеюсь, что город Херсон будет стоять до конца, и мы приложим максимум усилий, чтобы эта ситуация не была на каком-то этапе патовой, а были какие-то объяснения. Если мы выходим, значит, на то есть какие-то веские причины», – заявил Стремоусов.

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