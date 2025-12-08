Нельзя позволить Сербии стать Белоруссией на Балканах – выступление в конгрессе США
Западные Балканы продолжают оставаться нестабильными, потому что Сербия до сих пор не приняла западный порядок.
Об этом старший научный сотрудник нежелательного в РФ Университета Джона Хопкинса SAIS Эдвард Джозеф заявил на слушаниях комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Борьба США и их союзников против злонамеренного влияния России и Китая на Балканах не увенчается успехом, пока у этих ревизионистских держав есть партнер в Белграде… Когда дело доходит до выбора партнеров, Сербия оказывается на распутье между Россией и Китаем, с одной стороны, и евроатлантическим сообществом, с другой», – сказал Джозеф.
Он считает, что США должны продолжать настаивать на закрытии нефтяной компании NIS, связанной с Россией, российских СМИ и российского гуманитарного центра на юге Сербии.
«Сейчас самое время проявить твердость и подтолкнуть Белград к окончательному выбору своей стратегической ориентации. Выбор в пользу евроатлантического пути – единственный разумный вариант для Сербии, которая не может стать Белоруссией на Балканах», – призывал Джозеф.
