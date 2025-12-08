Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Западные Балканы продолжают оставаться нестабильными, потому что Сербия до сих пор не приняла западный порядок.

Об этом старший научный сотрудник нежелательного в РФ Университета Джона Хопкинса SAIS Эдвард Джозеф заявил на слушаниях комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Борьба США и их союзников против злонамеренного влияния России и Китая на Балканах не увенчается успехом, пока у этих ревизионистских держав есть партнер в Белграде… Когда дело доходит до выбора партнеров, Сербия оказывается на распутье между Россией и Китаем, с одной стороны, и евроатлантическим сообществом, с другой», – сказал Джозеф.

Он считает, что США должны продолжать настаивать на закрытии нефтяной компании NIS, связанной с Россией, российских СМИ и российского гуманитарного центра на юге Сербии.