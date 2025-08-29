Нельзя пускать укро-делегацию одну к Трампу, их продавят на «зраду», – мандраж в Киеве

Анатолий Лапин.  
29.08.2025 09:50
  (Мск) , Киев
Просмотров: 523
 
Дзен, Колониальная демократия, Политика, Украина


Руководство «независимой» Украины, оказывается, неспособно самостоятельно обсуждать условия мира с руководством США. На переговоры обязательно нужно брать группу поддержки из числа антироссийски настроенных европейцев. Иначе высок риск, что Белый дом продавит Киев на недопустимые для бандеровцев уступки.

Об этом в эфире «НТА» заявил экс-посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Честно говоря, после того, что произошло на Аляске, я несколько опасаюсь оставлять нашу делегацию наедине с американцами. Нам могут попытаться продать что-то, что мы с вами точно не воспринимаем как справедливый или достойный мир», – заявил Пристайко.

По его словам, нужно настаивать, чтобы на переговорах были и европейцы:

«Я хотел бы видеть там советников внешнеполитических, таких же, как Ермак, от этих стран, которые приехали, поддержали, подставили плечи», – расписывается в импотенции укро-дипломат.

