Руководство «независимой» Украины, оказывается, неспособно самостоятельно обсуждать условия мира с руководством США. На переговоры обязательно нужно брать группу поддержки из числа антироссийски настроенных европейцев. Иначе высок риск, что Белый дом продавит Киев на недопустимые для бандеровцев уступки.

Об этом в эфире «НТА» заявил экс-посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Честно говоря, после того, что произошло на Аляске, я несколько опасаюсь оставлять нашу делегацию наедине с американцами. Нам могут попытаться продать что-то, что мы с вами точно не воспринимаем как справедливый или достойный мир», – заявил Пристайко.

По его словам, нужно настаивать, чтобы на переговорах были и европейцы: