Нельзя рассчитывать на НАТО в Чёрном море – полковник ВСУ

Страны западного блока не пойдут на военную конфронтацию с Россией ради помощи Украине в преодолении морской блокады.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил полковник запаса ВСУ Виктор Кевлюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На саммите НАТО мы не увидели каких-то серьёзных заявлений п противодействию россиянам в акватории Чёрного моря. Но ситуация динамически меняется, НАТО может изменить эту позицию, и принять решение об эскорте кораблей?» – поинтересовались в студии.

«Выдать мандат на проведение миротворческой операции может только ООН, и использовать НАТО как соответствующий инструмент. Сама по себе НАТО не может принять таких решений, ведь, в соответствии с пятой статьёй Вашингтонского договора, на членов НАТО никто не нападал, и большой угрозы там, видимо, не видят.

Поэтому я бы не стал рассчитывать на НАТО в Чёрном море», – признал Кевлюк.