«Нельзя сажать на иглу»: Сладков поддержал вывод ОДКБ из Казахстана

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Переброшенному в Казахстан миротворческому контингенту ОДКБ не следует долго находиться в этой стране.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем телеграм-канале пишет спецкор ВГТРК и военный журналист Александр Сладков.

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Он не соглашается мнением, что миротворцам ОДКБ нужно подольше побыть в Казахстане.

«Не согласен. Чужие, хоть и союзные войска, вносят легкий дискомфорт власти. Да еще на фоне американского амбре на тему «они никогда не уйдут»! Будем держать дольше, чем надо (а смысл уже исчезает), в другой раз подумают, прибегать к силам ОДКБ или нет. Нужен комфорт отношений. Нам, нашим военным, не особо нужная пролонгация тоже не полезна. Войска должны выполнять свои планы боевой подготовки, это их самая важная работа. Ну и нельзя «сажать местных силовиков на одкбэшную иглу». Они должны знать, что помощь есть, но делать всё предстоит самим», – пишет журналист.

По его словам, российские специалисты должны также проконсультировать казахстанских силовиков в ликвидации террористических баз в горах.

«Вообще, обсуждение сроков нахождения сил ОДКБ в работе – это повод для нормативного развития отношений государств внутри нашего блока, это генерация мысли о расширении перечня услуг. Ну и вопрос о создании российской военной базе в Казахстане поставлен. Вероятно на Байконуре. Об этом обмолвился президент Токаев. Поглядим. А вообще, здорово, что ОДКБ показала себя, столько сил в эту организацию было вложено. И не напрасно», – считает Сладков.

Напомним, что президент Казахстана Токаев объявил о завершении операции ОДКБ и сообщил, что контингент будет выведен из страны в течение 10 дней.