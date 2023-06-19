«Нельзя сидеть у ТВ и кричать улюлю» – Резников призвал не ждать многого от «контрнаступа»
Многие ожидают от нынешнего контрнаступления ВСУ скоростей, с которыми прошла харьковская кампания.
Об этом в интервью изданию «Настоящее время» заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Министра попросили дать оценку нынешнему наступлению ВСУ.
«Я оцениваю очень просто. Это война. И нельзя сидеть у телевизора и думать – о, сейчас наши победят, а-ну, давайте, что-то вы не побеждаете, что-то вы голы не забиваете, улюлю. Так не работает. Мало того, я думаю, причина переоценки или завышенных ожиданий связано с событиями, которые были осенью. Осенью было две кампании – херсонская и харьковская. Харьковская операция прошла очень быстро. Херсон наоборот медленно двигался, потому что абсолютно другой рельеф почвы, абсолютно другие погодные условия и много чего другого.
Поэтому ожидать, что будет так же быстро, как было с Харьковом, невозможно. Тем более линия фронта совершенно иная, рельеф и погодные условия. Плюс россияне имели возможность подготовиться. Там невероятная плотность минных полей, невероятная. Я предлагаю не подстёгивать их [ВСУ], не толкать, они делают свою работу, и они её сделают», – вещал Резников.
«Сколько «Леопардов потеряно?», – спросила журналистка.
«Ну что же я вам сейчас всё расскажу? У нас всё на базе, всё ремонтируется, раненый «Леопард», он полечится», – трепался министр.
«Но основного удара ещё нет?», – уточнили у чиновника.
«Зачем же мы будем рассказывать наши планы и стратегии? Мы делаем свою работу. Планы написаны, сценарии продуманы и проговорены нашими военными с пониманием, какое оружие мы используем, с точки зрения манёвра и мобильности, и они идут по плану, исходя из того, как развиваются события на фронте», – увиливал Резников.
Спасибо!
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