«Нельзя сидеть у ТВ и кричать улюлю» – Резников призвал не ждать многого от «контрнаступа»

Многие ожидают от нынешнего контрнаступления ВСУ скоростей, с которыми прошла харьковская кампания.

Об этом в интервью изданию «Настоящее время» заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Министра попросили дать оценку нынешнему наступлению ВСУ.

«Я оцениваю очень просто. Это война. И нельзя сидеть у телевизора и думать – о, сейчас наши победят, а-ну, давайте, что-то вы не побеждаете, что-то вы голы не забиваете, улюлю. Так не работает. Мало того, я думаю, причина переоценки или завышенных ожиданий связано с событиями, которые были осенью. Осенью было две кампании – херсонская и харьковская. Харьковская операция прошла очень быстро. Херсон наоборот медленно двигался, потому что абсолютно другой рельеф почвы, абсолютно другие погодные условия и много чего другого.

Поэтому ожидать, что будет так же быстро, как было с Харьковом, невозможно. Тем более линия фронта совершенно иная, рельеф и погодные условия. Плюс россияне имели возможность подготовиться. Там невероятная плотность минных полей, невероятная. Я предлагаю не подстёгивать их [ВСУ], не толкать, они делают свою работу, и они её сделают», – вещал Резников.