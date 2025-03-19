Нельзя сокращать ВСУ! Вернутся и все сопьются – полковник СБУ

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Украина должна еще в течение года после завершения боевых действий содержать армию в том же составе. За это время необходимо пропустить всех военнослужащих через реабилитацию и обеспечить их работой на «гражданке».

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В противном случае, по мнению Старикова, украинские военные сопьются.

«Что сейчас надо готовить нашей власти? Во-первых, в течение года после окончания войны Вооруженные силы должны быть на месте. Для чего? Во-первых, самых лучших отобрать в Вооруженные силы, кадровый состав оставить. Второе – всех по очереди направить на психологическую медицинскую реабилитацию и адаптацию, срочно искать работу, оказывать помощь. Не кредиты давать, а именно работу, создавать рабочие места», – рассуждал он.