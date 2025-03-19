Нельзя сокращать ВСУ! Вернутся и все сопьются – полковник СБУ
Украина должна еще в течение года после завершения боевых действий содержать армию в том же составе. За это время необходимо пропустить всех военнослужащих через реабилитацию и обеспечить их работой на «гражданке».
Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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В противном случае, по мнению Старикова, украинские военные сопьются.
«Что сейчас надо готовить нашей власти? Во-первых, в течение года после окончания войны Вооруженные силы должны быть на месте. Для чего? Во-первых, самых лучших отобрать в Вооруженные силы, кадровый состав оставить.
Второе – всех по очереди направить на психологическую медицинскую реабилитацию и адаптацию, срочно искать работу, оказывать помощь. Не кредиты давать, а именно работу, создавать рабочие места», – рассуждал он.
«А финансирование армии – чтобы давал деньги Европейский Союз в течение года. Если сейчас дадут деньги на руки и идите, – да, действительно, вопросы, связанные с употреблением спиртных напитков – это будет проблема. Потому что посттравматический стрессовый синдром есть…
Они должны оставаться в коллективах, командиры должны наводить соответствующий порядок, а Евросоюз платит», – мечтал Стариков.
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