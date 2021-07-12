«Нельзя так играться! Пресс-секретарь Зеленского пишет чушь» – Карасев

12.07.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Бывший пресс-секретарь президента Украины, а ныне внештатный советник руководителя президентского офиса Юлия Мендель в своей книге «Каждый из нас президент» искажает историю Великой Отечественной войны и повторяет старые фейки про советских солдат.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С такими вещами не играются. Если ты хочешь писать книгу, ты должен знать о чём писать, а не свои дневники, свои размышления, своих впечатления. Немцы сами говорят, Меркель об этом говорила, и Штайнмайер накануне восьмидесятилетия войны, они сами говорят, что они развязали войну, они виноваты», – отметил Карасев.

«Получается, что немцы просто повоевать пришли. Но это же была война этническая, задача была уничтожить этносы славянские, которые проживают на территории Украины, России. А получилось наоборот, получилось, что советский солдат освободил от нацизма Европу. Представляете, где бы сейчас была Европа, если бы Гитлер победил. И она вот берёт эти локальные факты. Я не исключаю, что они были – понятно что это солдаты, месть. Но, кстати, с этим и боролись тоже. Надо это понимать, а не просто бездумно повторять Солженицына. Нельзя так играться. Она всё на голову перевернула», – говорит эксперт.

«Зачем ты публиковать такие книги, зачем разносить фейки? Представляете, если сейчас каждый графоман будет писать книги, то, что ему вздумается? Она что, историк? У неё что, есть какие-то свидетельства, что она историк, что она кандидат, или профессор, или учёный? Да, она остается советником президента. Я уже представляю, что она может насоветовать. Что можно советовать с такими идеями? Какая может быть идеология у страны, если пресс-секретарь президента пишет вот эту чушь?», – сказал политолог.

Бывшая советник президента Юлия Мендель написала книгу о своей работе с Владимиром Зеленским. Книга должна выйти в ближайшее время. В своей колонке на «Украинской правде» Юлия Мендель рассказывает о «уроках истории» и, кроме прочего, утверждает что советские солдаты насиловали немок и писали маты на стенах Рейхстага.