«Нельзя верить в перемирие Путина!» – британский лорд в ООН требует крови

Константин Серпилин.  
30.04.2025 23:25
  (Мск) , Нью-Йорк
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Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, ООН, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Украина уже понесла огромные потери, но всё равно должна продолжать воевать против России, игнорируя объявленные перемирия.

Об этом на заседании Совбеза ООН заявил представитель Британии лорд Коллинз из Хайбери, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина уже понесла огромные потери, но всё равно должна продолжать воевать против России, игнорируя...

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«Три с половиной миллионов украинцев стали беженцами внутри страны, более семи миллионов уехали за границу, ища приют. Треть населения постоянно нуждается в гуманитарной помощи.

Более того, эта война уже вышла за пределы Украины. Цены на продукты и энергоносители выросли, что ударило по самым незащищённым категориям», – причитал Коллинз.

Он обвинил Россию в «шокирующих атаках» по Кривому Рогу и Сумам, однако призвал не верить объявленному Владимиром Путиным перемирию.

«Количество гражданских жертв выросло на 15% с февраля [этого года]. Более десяти тысяч ракет и дронов были запущены пол Украине с начала войны. И эта жестокость продолжается.

Как мы видели по ударам по Сумам и другим городам – нам не нужно больше доказательств, чтобы доказать, что Путин несерьёзно говорит о мире, что его последнее заявление о временном прекращении огня сомнительно.

Мы можем смотреть только на факты. Как мы видели, что перемирие во время Пасхи не соблюдалось», – трепался британский дипломат.

Также он выдвинул встречные, заведомо невыполнимые условия.

«Россия должна объявить о прекращении огня сейчас. Не через день, не через неделю. Украина готова идти по дороге длительного прекращения огня, так чего мы ждём? Почему только 72 часа?», – распинался лорд.

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