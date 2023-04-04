«Нельзя взять и всё спалить» – Климов объяснил затянувшийся отказ от доллара

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Ни Россия, ни международное сообщество не могут позволить себе резкий отказ от доллара, так как очень многие государства некогда вложили огромные суммы в американские ценные бумаги.

Об этом в интервью «Парламентской газете» заявил сенатор РФ Андрей Климов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Доллар уже прекращает своё доминирование, правда, это идёт не семимильными шагами. И проблема здесь не только в США. Многие крупные государства в своё время, много десятилетий назад, сделали ставку на доллар, и вложили немалые средства в те же валютные средства США, в американские ценные бумаги. Там триллионы вложены. Для этих государств, часть из которых дружественные нам, нет желания взять, и всё это спалить. Поэтому выход должен быть постепенным. Но то, что мы сейчас делаем – мы в двусторонних контактах с теми, кого считаем надёжными партнёрами, постепенно перебираемся на взаиморасчёты в национальных валютах», – сказал Климов.

Он отметил, что, кроме Китая, с Россией сотрудничают в этом плане ещё десятки государств, и этот список будет расширяться.

«Страны в мире очень разные. Они не только по-разному к нам относятся, но и друг к другу. Поэтому наша задача сделать так, чтобы всё это было естественным образом, а не как-то иначе. Вот американцы всё через колено, дубиной, взяткой, военной угрозой. Пока это работает. А мы по-другому движемся, и правильно делаем», – добавил сенатор.