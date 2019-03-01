Немцам показали фильм о преступлениях НАТО в Югославии, снятый в Крыму

01.03.2019, Москва, Михаил Рябов

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В прокат 21 марта выходит российско-сербский фильм «Балканский рубеж» — это картина режиссёра Андрея Волгина о конфликте в бывшей Югославии в 1999 году. По сюжету российская группа специального назначения должна взять под контроль аэродром «Слатина» в Косово и удержать его до прибытия подкрепления.

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Идейным вдохновителем создания фильма, приуроченного к годовщине начала натовских бомбардировок в Югославии, выступил Гоша Куценко, который также сыграл одну из главных ролей. В фильме приняли участие такие мировые звезды как: Эмир Кустурица, Гойко Митич, Милош Бикович и другие.

Предпоказ фрагментов фильма состоялся на Европейском международном кинорынке «European film market» (EFM) в Берлине.

Новая лента может стать «конструктивным вкладом» в отстаивание позиции России относительно конфликта на Балканах, прокомментировала на еженедельном брифинге для СМИ официальный представитель МИДа Мария Захарова.

«Недавно в Берлине состоялся предпоказ российского фильма «Балканский рубеж». Он приурочен к 20-летию марш-броска на Приштину. Я хотела бы как раз привести пример того, в чём обвиняют Российские СМИ на западе: в «пропаганде», — и рассказать вам, что такое настоящая пропаганда. В подготовке агрессии НАТО против Югославии она сыграла решающую роль. В западных СМИ на протяжении многих месяцев была раскручена просто истерическая кампания о якобы имевших место «массовых репрессиях» (в Косово)», – сказала Захарова.

Впрочем, заметила она, «ни один художественный фильм-триллер про подобные ужасы не сравнится с тем, что там было на самом деле, когда читаешь материалы о расследовании» преступлений той войны.

Отметим, что съемки ленты проходили в Крыму. Фотограф Александр Кирьяков, принимавший участие в картине как актер, сообщил, что до выхода фильма в прокат в Судаке состоится специальный закрытый показ ленты.