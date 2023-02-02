«Немцев уже прогнули, следующая – Латинская Америка» – МИД Украины

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Экспрессивная форма общения с немецким руководством украинских дипломатов была выбрана не случайно – исключительно для того, чтобы выдавить из Германии максимальную поддержку Украины оружием.

Об этом в интервью «Суспильному» заявил бывший украинский посол в Германии, а ныне замглавы МИД Украины Андрей Мельник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Классическую дипломатию никто не отменял, она была, есть и будет, однако в том случае (когда экс-посол оскорблял канцлера Шольца «ливерной колбасой» – ред.) пришла война, с одной стороны, а, с другой, те, кто больше всего мог бы нам помочь, а Германия – четвёртая по экономике страна мира, государство, которое входит в топ-5 экспортёров оружия, о чём немцы говорят неохотно… Они экспортировали оружия на 9 млрд евро в год, а потом они нам рассказывают, что мы вам, украинцы, можем дать 5 тысяч шлемов, и то – после длительных дискуссий. Потому решение это было вынужденным, наверное, правильным, хоть и не было комфортным даже для меня. Пришлось идти на конфликт, расшевелить этот муравейник, и муравьи все бегают, и всем некомфортно, однако другого выхода нет. Не уверен, удастся ли сохранять такой стиль и дальше, однако я сейчас в процессе понимания того, как можно вести себя с нашими партнёрами, которые до сих пор по всему миру, в частности, в той же Латинской Америке… Я сейчас я ежедневно знакомлюсь с коллегами, пытаюсь их понять, их логику, и терпение моё уже начинает закипать», – рассказал Мельник.

В то же время он признал, что продолжает терроризировать и немецких политиков.

«Со многими членами правительства у меня до сих пор личный контакт – я им пишу, я их прошу, пожалуйста, хоть я и не посол и не отвечаю за Германию, но у меня душа болит. Я знаю, что немцы ещё могут много чем помочь нам», – заверил чиновник дипведомства.